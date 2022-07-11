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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Военные РФ сообщили о значительных потерях украинских сил в районе Северска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что украинские подразделения в районе города Северска в Донецкой области несут серьезные потери.

"Противник несет значительные потери на всех направлениях. Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава", - сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее в понедельник посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил РФ готовятся к зачистке Северска.

"Подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны. Наши штурмовые подразделения в город еще не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города", - написал Мирошник в своем телеграм-канале.

Хроника 24 февраля – 11 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков Северск
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