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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Союзные силы ЛНР и РФ начали подготовку к зачистке Северска

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Союзные силы Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации готовятся к зачистке Северска, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны. Наши штурмовые подразделения в город еще не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города", - написал Мирошник в понедельник в своём телеграм-канале.

Накануне Мирошник сообщал о продолжающемся наступлении союзных сил на Северск, в рамках которого был взят под контроль населенный пункт Григоровка. Он также сообщил, что украинские подразделения "скрытно покидают" Северск.

Хроника 24 февраля – 11 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Родион Мирошник Россия Украина
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