Московских рестораторов попросили закрыть к вечеру летние веранды

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Департамент торговли и услуг Москвы попросил владельцев кафе и ресторанов закрыть летние веранды к вечеру понедельника из-за прогноза синоптиков о грозе и сильном ветре.

Также в департаменте призвали укрепить на этих верандах зонты и другие конструкции.

Ранее синоптики предупредили, что 11 июля во второй половине дня и до конца суток в столичном регионе ожидаются ливни, гроза, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду. По шкале Бофорта, ветер со средней скоростью до 20 метров в секунду оценивается как "очень крепкий" (следующее состояние - шторм).

Городской Департамент транспорта призвал москвичей по возможности оставаться дома в непогоду. Об этом же горожан попросили чиновники комплекса городского хозяйства, а также напомнили, что лучше не прятаться от грозы под деревьями и не парковаться под ними.

Пока же в Москве жарко. К 15:00 11 июля столичная метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры воздуха до до 32,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы. С начала лета это самый жаркий день.

Вечером 10 июля в городе прошла гроза с сильным ветром. Менее чем за два часа на Москву выпало более четверти месячной нормы осадков. Из-за падения деревьев погибли два человека.