Военные России и Турции обсудят вывоз украинского зерна 13 июля в Стамбуле

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Москва и Анкара поддерживают регулярный диалог о проблеме вывоза украинского зерна из портов, очередной раунд консультаций между военными пройдет 13 июля в Стамбуле, заявил "Интерфаксу" директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"Ожидается и подключение украинских представителей, а также ооновцев в качестве наблюдателей", - добавил он.

Ильичев напомнил, что российская сторона неоднократно подтверждала на всех уровнях, что готова "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".

"Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций", - сказал высокопоставленный российский дипломат.