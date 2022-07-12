Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Военные России и Турции обсудят вывоз украинского зерна 13 июля в Стамбуле

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Москва и Анкара поддерживают регулярный диалог о проблеме вывоза украинского зерна из портов, очередной раунд консультаций между военными пройдет 13 июля в Стамбуле, заявил "Интерфаксу" директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

"Ожидается и подключение украинских представителей, а также ооновцев в качестве наблюдателей", - добавил он.

Ильичев напомнил, что российская сторона неоднократно подтверждала на всех уровнях, что готова "содействовать обеспечению навигации иностранных коммерческих судов для вывоза украинского зерна".

"Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Хроника 24 февраля – 12 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Турция Стамбул Украина МИД Петр Ильичев Минобороны Черное море Азовское море ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компании "Яндекс.Еда" грозит штраф в 100 тыс. рублей за утечку данных курьеров

Компании "Яндекс.Еда" грозит штраф в 100 тыс. рублей за утечку данных курьеров

КС позволил не платить одинаково за капремонт в поэтапно введенном в эксплуатацию доме

КС позволил не платить одинаково за капремонт в поэтапно введенном в эксплуатацию доме

Apple впервые оштрафована в РФ на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Apple впервые оштрафована в РФ на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян
Военная операция на Украине

Кремль высоко оценил идею губернатора Приморья отправить на Украину добровольцев

Журналист Дудь оштрафован на 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду

Журналист Дудь оштрафован на 120 тыс. рублей за ЛГБТ-пропаганду

Выживший после обвала 5 июля шахтер остается стабильно тяжелым

Минздрав РФ сообщил об удовлетворительном состоянии пациента с выявленной оспой обезьян

В России выявлена оспа обезьян

В России выявлена оспа обезьян

Торги бумагами Petropavlovsk на LSE приостановлены по просьбе компании

Аналитики спрогнозировали спад продаж легковых машин в России в 2022 году на 28%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });