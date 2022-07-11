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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Вотум недоверия в отношении премьер-министра Франции Элизабет Борн в нижней палате французского парламента - Национальном собрании - не получил в понедельник поддержки необходимого большинства депутатов, за него было подано лишь 146 голосов.

Такие инициативы принимаются только абсолютным большинством, для которого необходимо 289 голосов.

Блок французских левых политических сил и "зеленых" "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) выдвинул 6 июля инициативу вотума недоверия главе правительства Франции.

После этого французские СМИ писали, что недоверие Борн в результате голосования в Национальном собрании представляется маловероятным, так как парламентская оппозиция не едина, и правоцентристские "Республиканцы" и крайне правое "Национальное объединение" не будут голосовать за предложение Nupes. Некоторые издания видели в этом не более, чем рекламную акцию левой коалиции.

Выступившая в парламенте 6 июля с программной речью о политике французского правительства Борн расценила инициативу Nupes как "дискредитирующий сговор".

Газета Le Figaro отметила, что Nupes не имел шансов без голосования "Республиканцев" и "Национального объединения".

Председатель фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен так прокомментировала инициативу левых: "Nupes на самом деле не защищают интересы французов. Для них это второстепенно. То, чего они хотят, это взорвать республику, взорвать ее институты".

Ранее в эфире канала RTL она объяснила, что ее фракция не поддержит вотум недоверия Борн, потому что это означало бы, что голосование по законопроекту о покупательной способности будет перенесено в лучшем случае на конец сентября. По ее словам, у французов нет времени ждать этот закон так долго.

Подчеркивая, что ее партия будет играть роль конструктивной оппозиции, Ле Пен заявила: "Нас избрали, чтобы улучшать повседневную жизнь французов. Мы должны работать для этого".

Марин Ле Пен Элизабет Борн
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