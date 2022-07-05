Левые инициируют голосование в парламенте о недоверии правительству Франции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Блок французских левых и "зеленых" Nupes поставит в среду в Национальном собрании вопрос о недоверии правительству Элизабет Борн, сообщила газета Le Figaro.

Nupes - "Новый народный экологический и социальный союз", заключенный по инициативе "Непокоренной Франции" для солидарного участия в июньских парламентских выборах, - не является единой политической фракцией в нижней палате французского парламента, однако его участникам удалось договориться о вынесении вотума недоверия.

Предложение Nupes будет поставлено на голосование во второй половине дня перед самым выступлением премьер-министра Борн о правительственной политике кабинета, реорганизованного президентом Эммануэлем Макроном 4 июля.

После состоявшегося в понедельник первого заседания обновленного совета министров официальный представитель правительства Оливье Веран заявил, что Борн не будет просить вотума доверия Национального собрания.

"Доверия не просят, его выстраивают", - сказал Веран.

В последние дни в политических кругах Франции и в СМИ активно обсуждалась возможность голосования в Национальном собрании по доверию Борн, оставленной президентом во главе правительства. Наиболее радикальная левая фракция - "Непокоренная Франция" - призывала к такому голосованию.

Представитель правительства раскритиковал инициативу "Непокоренной Франции", назвав ее "нелепым методом", тогда как оппозиция "даже не знает сути речи" премьер-министра. Веран при этом заверил, что правительство готово выслушать все политические фракции Национального собрания.

Как заявила журналистам председатель фракции "Непокоренной Франции" Матильд Пано, инициированное ее командой голосование о недоверии правительству "поставит всех и каждого лицом к лицу со своими обязанностями". По ее мнению, это вопрос принципа.

Издание уточняет: чтобы депутаты смогли свалить правительство, им нужно набрать при голосовании абсолютное большинство - 289 голосов, что представляется маловероятным при разногласиях в рядах оппозиции.

Так, некоторые депутаты от входящей в Nupes Соцпартии в индивидуальном порядке не подпишут эту инициативу. Нет уверенности в ее поддержке состоящими в оппозиции фракциями правоцентристских "Республиканцев" и националистического "Национального объединения", пишет Le Figaro.