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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Совбез Армении сообщил, что Ереван надеется провести переговоры с Баку о мире

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ереван надеется на проведение в ближайшем будущем предметных переговоров с Баку вокруг соглашения о мире, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Я бы не назвал ситуацию тупиковой. Комиссия по делимитации и безопасности границ провела первую встречу на уровне вице-премьеров Армении и Азербайджана, следующие встречи должны пройти в Москве и Брюсселе. Надеемся, что будет достигнуто согласие, и встреча в ближайшем времени состоится", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Григорян отметил, что в настоящее время обсуждается подготовка его встречи с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

"Надеемся также, что в скором времени будут предметные встречи по обсуждению мирного соглашения и мы сможем двигаться вперед. МИД двух стран работают в этом направлении. Армения всегда готова к предметным переговорам", - сказал секретарь Совбеза Армении.

Армен Григорян Хикмет Гаджиев
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