Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным планы нападения Запада на Россию

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе телефонного разговора обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным планы нападения Запада на Россию.

"В последнее время (и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава в Дворце Независимости в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

Как сообщила в понедельник пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко и Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы обороны Союзного государства, ход специальной военной операции на Украине, ситуацию на постсоветском пространстве, ряд экономических вопросов, включая калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.