Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:05

Лукашенко считает, что НАТО готовится к войне в Восточной Европе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о подготовке НАТО к войне в Восточной Европе. Он сказал об этом на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава в Дворце Независимости в Минске. Его цитирует телеграм-канал "Пул Первого".

Военная операция на Украине

"Мы люди военные, нас готовят для войны. Но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было!", - сказал президент.

По его словам, западные страны активно ведут разведку на земле и в воздухе, осваивают военную логистику, проводят учение, перебрасывают технику и запасы из других регионов, увеличивая военные бюджеты.

"Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на Восток". Забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны оказывают на республику нарастающее давление как в военно-политической, так и в экономической и информационной сферах и пытаются расколоть экономические и политические союзы, в которые входят Белоруссия и Россия, передает "БелТА".

"Это в очередной раз подтверждает - против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве, - подчеркнул он. - Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась, мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы".

Лукашенко также обвинил Запад в методичном разрушении системы глобальной безопасности.

"События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности, - цитирует его президентская пресс-служба. - Происходящие события - это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет".

Белоруссия НАТО Александр Лукашенко Восточная Европа ОДКБ СНГ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Новой Каховке сообщили о жертвах при ударе ВСУ по городу

Что случилось этой ночью: вторник, 12 июля

США планируют разрешить второй бустер от COVID-19 для всего взрослого населения страны

Министр природных ресурсов Канады объяснил возврат ФРГ турбины для "Северного потока"

Министр природных ресурсов Канады объяснил возврат ФРГ турбины для "Северного потока"

Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Голосование в СБ ООН по трансграничной помощи в Сирию намечено на вторник

Военная операция на Украине

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке из американских ракетных систем HIMARS

Больница и дома повреждены в результате удара по Новой Каховке в Херсонской области

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Национальное собрание Франции отвергло вотум недоверия премьер-министру

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });