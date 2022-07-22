Лукашенко обсудил с Путиным импортозамещение и назначение нового посла Белоруссии в РФ

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили внутреннюю и внешнюю повестку, а также согласовали назначение нового белорусского посла в России, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

"Главная тема - двустороннее сотрудничество. Был обсужден комплекс основных вопросов в области экономики, в том числе конкретные проекты по импортозамещению. Обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин и международную повестку дня. Отдельно президент России проинформировал белорусского коллегу о состоявшихся переговорах в Тегеране", - говорится в сообщении.

Лукашенко поблагодарил российского коллегу за поддержку белорусского национального авиаперевозчика.

"Кроме того, президенты согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель главы администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции", - отмечается в сообщении.

Также Лукашенко и Путин обсудили график предстоящих контактов.