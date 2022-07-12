Лидер оппозиции Шри-Ланки Премадаса решил выдвинуться в президенты

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции Шри-Ланки Саджит Премадаса с одобрения своей партии решил, что выдвинется на пост президента после того, как нынешний глава государства Готабая Раджапакса уйдет в отставку. Премадаса сказал об этом журналистам, пишет Times of India.

Раджапакса решил уйти в отставку на фоне массовых антиправительственных акций и беспорядков, которые продолжаются в стране с весны на фоне экономического кризиса. В минувшие выходные протестующие разгромили резиденции президента и премьера.

11 июля премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе подтвердил, что получил от президента страны документы, подтверждающие отставку главы государства.

Парламент страны намерен выбрать нового президента 20 июля.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.