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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Парламент Шри-Ланки 20 июля изберет нового президента страны

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Члены парламента Шри-Ланки на следующей неделе изберут нового президента страны после отставки Готабаи Раджапаксы, сообщает интернет портал Colombo Page.

Спикер парламента Япа Абеивардена объявил, что парламент будет созван 15 июля, а нового президента изберут 20 июля.

В соответствии с конституцией, если президент страны уходит в отставку, то в течение месяца должен быть избран новый глава государства, причем - именно парламентом. Если выдвинута более чем одна кандидатура на этот пост, парламент проводит тайное голосование, после которого в течение трех дней должно быть объявлено имя нового президента.

Ранее в понедельник глава правительства Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сообщил, что получил от президента страны документы, подтверждающие отставку главы государства.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции. Протестующие ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования, чтобы президент и премьер-министр ушли в отставку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Протестующие на Шри-Ланке в резиденции президента

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Шри-Ланка
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