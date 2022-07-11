Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Москва выразила готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на урегулирование политического кризиса на Шри-Ланке в конституционных рамках, заявляют о готовности к сотрудничеству с новым правительством этой страны после его формирования, говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой. сообщили в понедельник в МИД России.

"Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами", - отметили на Смоленской площади.

Там также выразили надежду "на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике".

"Находящимся в Шри-Ланке российским гражданам рекомендуем соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей", - заявили в МИД.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что курорты Шри-Ланки беспорядки не затронули, отдыхать там безопасно, отели запаслись продуктами и электрогенераторами.

Протесты на Шри-Ланке начались весной на фоне экономического кризиса и дефицита импортных продуктов, топлива и лекарств. В мае протесты стали сопровождаться беспорядками и поджогами. В минувшие выходные протестующие ворвались в резиденцию президена Готабая Раджапакса и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. После этого президент подал в отставку.

Протестующие на Шри-Ланке в резиденции президента

9
Шри-Ланка МИД Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

Туроператоры заверили россиян в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Взрывчатка найдена на пути машины главы временной администрации Херсонской области

Президент Шри-Ланки проинформировал премьера о своей отставке

Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк

Украинский Альфа-банк сменит название на Сенс банк

Вступили в силу ограничения на транзит цемента и алкоголя в Калининградскую область

Вступили в силу ограничения на транзит цемента и алкоголя в Калининградскую область
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });