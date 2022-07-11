Москва выразила готовность сотрудничать с новым правительством Шри-Ланки

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на урегулирование политического кризиса на Шри-Ланке в конституционных рамках, заявляют о готовности к сотрудничеству с новым правительством этой страны после его формирования, говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой. сообщили в понедельник в МИД России.

"Исходим из того, что события в Шри-Ланке являются ее внутренним делом. Рассчитываем, что дальнейшее развитие политических процессов в дружественной нам стране будет проходить в соответствии с ее конституцией и действующими законами", - отметили на Смоленской площади.

Там также выразили надежду "на скорейшую нормализацию обстановки и принятие новыми ланкийскими властями необходимых мер для преодоления кризисных явлений в национальной экономике".

"Находящимся в Шри-Ланке российским гражданам рекомендуем соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей", - заявили в МИД.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что курорты Шри-Ланки беспорядки не затронули, отдыхать там безопасно, отели запаслись продуктами и электрогенераторами.

Протесты на Шри-Ланке начались весной на фоне экономического кризиса и дефицита импортных продуктов, топлива и лекарств. В мае протесты стали сопровождаться беспорядками и поджогами. В минувшие выходные протестующие ворвались в резиденцию президена Готабая Раджапакса и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. После этого президент подал в отставку.