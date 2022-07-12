Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Запорожские власти разработали проект газопровода со стороны ДНР взамен украинского

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проект нового газопровода разработан в Запорожской области, основную часть которой Украина отключила от газа, сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Разработали проект прокладки газовой трубы с направления Бердянска, и это будет сделано в ближайший месяц-полтора", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По информации, размещенной в телеграм-канале временной администрации Бердянска, город оставался без газа с 7 марта из-за повреждения основного газопровода, но теперь он поступает через Донецкую народную республику.

До решения проблемы с газоснабжением власти планируют применять пониженный тариф на электричество.

"У нас был тариф на уровне ДНР - 1,5 рубля, а сделаем стоимость электричества, может рано анонсировать, но где-то на уровне 50 копеек, чтобы люди могли легче пережить проблему отсутствия газа", - отметил Балицкий.

Об отключении жителей Запорожской области от газоснабжения со стороны Украины стало известно 9 июля. Власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации, прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции на Украине.

Запорожская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Принято окончательное решение о присоединении Хорватии к зоне евро

Начались предвыборные кампании трех кандидатов на пост премьера Великобритании

Китай планирует запустить зонд к Венере в 2026 году

Военная операция на Украине

Власти Новой Каховки сообщили, что половину выпущенных ракет HIMARS перехватили

Суд признал частично допустимым иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС

Суд признал частично допустимым иск Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы ЕС

НАСА опубликовало первый научный снимок "Джеймса Уэбба"

НАСА опубликовало первый научный снимок "Джеймса Уэбба"
Военная операция на Украине

В Новой Каховке сообщили о жертвах при ударе ВСУ по городу

Что случилось этой ночью: вторник, 12 июля

США планируют разрешить второй бустер от COVID-19 для всего взрослого населения страны

Министр природных ресурсов Канады объяснил возврат ФРГ турбины для "Северного потока"

Министр природных ресурсов Канады объяснил возврат ФРГ турбины для "Северного потока"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });