Запорожские власти разработали проект газопровода со стороны ДНР взамен украинского

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Проект нового газопровода разработан в Запорожской области, основную часть которой Украина отключила от газа, сообщил глава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Разработали проект прокладки газовой трубы с направления Бердянска, и это будет сделано в ближайший месяц-полтора", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По информации, размещенной в телеграм-канале временной администрации Бердянска, город оставался без газа с 7 марта из-за повреждения основного газопровода, но теперь он поступает через Донецкую народную республику.

До решения проблемы с газоснабжением власти планируют применять пониженный тариф на электричество.

"У нас был тариф на уровне ДНР - 1,5 рубля, а сделаем стоимость электричества, может рано анонсировать, но где-то на уровне 50 копеек, чтобы люди могли легче пережить проблему отсутствия газа", - отметил Балицкий.

Об отключении жителей Запорожской области от газоснабжения со стороны Украины стало известно 9 июля. Власти региона обратились к правительству РФ с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации, прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции на Украине.