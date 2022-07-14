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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

Временные власти Запорожской области ждут помощи России с газификацией

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Россия поможет восстановить в ближайшее месяц-полтора газоснабжение в Запорожской области, труба будет проложена от Бердянска в направлении Мелитополя, сообщил журналистамглава временной администрации региона Евгений Балицкий.

"Нам отключили газ неделю назад. (...) Решением военно-гражданской администрации был принят ряд мер о стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Труба будет проведена от Бердянска в направлении Мелитополя, будет восстановлено газоснабжение. Это будет сделано во взаимодействии с РФ, с "Газпромом" России в ближайшие месяц-полтора. Сегодня документы разрабатываются. Таким образом мы уйдем от зависимости от Украины по газу", - сказал он.

Ранее временные власти региона сообщили, что 8 июля был перекрыт газопровод, от которого была запитана Запорожская область и без газа остались больше ста населенных пунктов.

Вопрос газоснабжения Запорожской области обсуждался на совещании с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Как сообщали ранее в аппарате вице-премьера, Минэнерго поручено проработать этот вопрос.

Хроника 24 февраля – 14 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Евгений Балицкий Мелитополь Газпром Бердянск
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