Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Казнь иностранных наемников в ДНР при подтверждении приговора будет предполагать расстрел

Казнь иностранных наемников в ДНР при подтверждении приговора будет предполагать расстрел
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Все иностранные граждане, приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике, подали заявления об обжаловании этого решения суда, сообщил в эфире программы "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.

"Если суд признает (законными - ИФ) ранее вынесенные приговоры, то они будут приведены в исполнение через расстрел непублично", - сказал Пушилин.

В миреВ ДНР отменили мораторий на смертную казньЧитать подробнее

Он сообщил, что "больше ста "азовцев" готовятся к суду, дела по ним доказаны, они привезены в СИЗО".

"Готовятся соответствующие шаги, где-то будет прямое судебное разбирательство, где-то - трибунал. В каждом случае индивидуально", - сказал Пушилин.

Ранее в ДНР приговорили к исключительной мере наказания - смертной казни - двух подданных Великобритании и одного подданного королевства Марокко. Они были признаны виновными в наемничестве.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун воевали на стороне Украины. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

ДНР Денис Пушилин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Шри-Ланке ввели режим чрезвычайного положения после отъезда президента

Brent подешевела до $99,42 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 13 июля

Президент Шри-Ланки с семьей покинул страну

Президент Шри-Ланки с семьей покинул страну

В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли Луганск из HIMARS

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о массированном ударе по военной части ПВО вблизи Луганска

Военная операция на Украине

Несколько взрывов прогремели в окрестностях Луганска

Корсиканские сепаратисты взяли на себя ответственность за 16 терактов

В Испанию и Португалию вновь пришла аномальная жара

Первая леди США попросила прощения за сравнение латиноамериканцев с тако

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });