Казнь иностранных наемников в ДНР при подтверждении приговора будет предполагать расстрел

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Все иностранные граждане, приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике, подали заявления об обжаловании этого решения суда, сообщил в эфире программы "Соловьев Live" глава ДНР Денис Пушилин.

"Если суд признает (законными - ИФ) ранее вынесенные приговоры, то они будут приведены в исполнение через расстрел непублично", - сказал Пушилин.

Он сообщил, что "больше ста "азовцев" готовятся к суду, дела по ним доказаны, они привезены в СИЗО".

"Готовятся соответствующие шаги, где-то будет прямое судебное разбирательство, где-то - трибунал. В каждом случае индивидуально", - сказал Пушилин.

Ранее в ДНР приговорили к исключительной мере наказания - смертной казни - двух подданных Великобритании и одного подданного королевства Марокко. Они были признаны виновными в наемничестве.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун воевали на стороне Украины. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.