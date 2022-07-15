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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

В ДНР сообщили о смерти попавшего в плен британца

В ДНР сообщили о смерти попавшего в плен британца
Фото: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В ДНР умер пленный подданный Великобритании Пол Ури, заявила омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"В числе указанных лиц (пленных иностранных граждан, которые воевали на стороне Киева - ИФ) также находился подданный Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой омбудсмена ДНР.

Сообщается, что Пол Ури был "профессиональный военный, принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине".

Хроника 24 февраля – 15 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Великобритания
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