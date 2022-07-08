В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти ДНР отменили мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров, сообщает Народный совет (парламент) Донецкой народной республики.

"Народный Совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой НС республики.

Сообщается, что "норма вступит в силу после опубликования".

Ранее в ДНР приговорили к исключительной мере наказания - смертной казни - двоих подданных Британии и одного подданного королевства Марокко. Они были признаны виновными в наемничестве.

Британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Брагим Саадун воевали на стороне Украины. Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.