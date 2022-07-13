В Херсоне установят памятник Екатерине II вместо снесенного в 2014 году Ленина

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Работы по очистке постамента снесенного памятника Ленину начались на площади в центре Херсона, в будущем здесь установят памятник российской императрице Екатерине II, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации Херсонской области.

"На площади есть огромный постамент, где до 2014 года стоял Владимир Ленин. После сноса памятника на постаменте поставили флагшток с гербом на самом верху, и на нем развевался флаг Украины. Сейчас этот флагшток убирают. На этом месте будет стоять Екатерина II", - заявил собеседник агентства.

По его словам, рядом с пустующим постаментом последние несколько лет также находился импровизированный мемориал "небесной сотне" - галерея портретов протестующих, погибших на Евромайдане в Киеве в 2013-2014 годах. После перехода Херсона под контроль российских войск в результате спецоперации эти портреты с площади убрали.

В администрации Херсонской области уточнили, что сейчас идет согласование проекта памятника Екатерине II. "Скульпторы предоставят свои проекты, и лучший памятник будет установлен на площади", - добавили там.

Екатерина II - основательница Херсона. Она подписала указ "О назначении места для заведения на лимане гавани и верфи и о наименовании оного Херсоном" 18 июня 1778 года. Отвечал за строительство князь Григорий Потемкин.