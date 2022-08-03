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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:16

В Херсоне часть школ оставят в резерве из-за нехватки учеников

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Херсоне все школы подготовят к новому учебному году, но часть из них не возобновит работу с 1 сентября из-за отсутствия учеников, сообщил журналистам глава временной администрации города Александр Кобец.

"Мы не ожидаем полной заполняемости классов... Мы готовы все школы открыть - 61 школа со средним образованием. Но от 20% до 30% школ будут стоять в резерве, в полной готовности. Если будут возвращаться дети, то все школы будут готовы", - сказал он.

По его словам, в каждом микрорайоне будет определена базовая школа, куда переведут учеников и учителей из учреждений, где будет недобор.

В 2021 году в школы города пошли около 35 тысяч учеников, в этом году, по подсчетам временной администрации, детей будет на 20-30% меньше.

По некоторым оценкам, за последние месяцы население Херсона могло сократиться примерно на 30-40%, это видно по школам, детским садам, учреждениям здравоохранения, сообщил Кобец "Интерфаксу". При этом во временной администрации города отмечают, что некоторые уехавшие ранее в другие области Украины уже вернулись обратно в Херсон.

Хроника 24 февраля – 03 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Херсон Александр Кобец Украина
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