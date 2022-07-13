Боррель дал странам ЕС совет по пополнению запасов оружия, истощенных поставками Украине

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предлагает ЕС более тесно взаимодействовать с НАТО, а странам ЕС - наладить совместные закупки вооружений на смену тем, что истощаются с поставками на Украину.

"Сейчас задача состоит в том, чтобы вывести наше стратегическое партнерство с НАТО на новый уровень и показать, что мы как ЕС можем взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", - написал он в среду в своем блоге, комментируя дебаты об оборонном измерении Евросоюза.

В первую очередь он предлагает странам ЕС не только больше тратить на оборону, но и объединить эти затраты.

Члены ЕС обязались увеличить военные расходы в общей сложности на 200 млрд евро. Однако если не увеличится доля на совместную разработку и закупки вооружений (а каждая страна будет производить и закупать отдельно), то большая часть дополнительных инвестиций будет потрачена впустую, считает он.

"Один из актуальных примеров - пополнение запасов, истощенных из-за поставок военной техники на Украину, - пишет Боррель. - Совместное приобретение сил и средств не только служит безопасности и обороне ЕС, но и необходимо союзникам по НАТО для защиты Европы от угроз со стороны России".

Верховный представитель ЕС считает не менее важным демонстрировать готовность использовать приобретенный таким образом военный потенциал. Он напоминает о накопленном ЕС за последние 20 лет опыте операций по урегулированию кризисов - от миротворческих операций на Балканах до антипиратской "Аталанты" у Африканского Рога.

"Скорость, с которой меняется мир, часто превышает наши возможности, - признает он. - Нам нужно стать более гибкими и обладать сильным потенциалом для извлечения уроков, в том числе в области безопасности и обороны".

В этой связи он напоминает о "драматическом уходе международного сообщества из Афганистана", а также о трудностях, с которыми военные ЕС сталкиваются в африканском Сахеле.

"По мере того, как мы пересматриваем наше участие в Сахеле в ответ на новые события, включая растущее присутствие российских наемников, мы должны спросить себя: чего мы можем реально достичь там и как? - пишет глава дипломатии ЕС. - Можем ли мы лучше адаптироваться к местным особенностям? Как получить больше выгоды и собственности? И каковы будут последствия сокращения нашего участия - для местного населения и нашей собственной безопасности?"