Министр обороны Великобритании потребовал увеличить расходы на армию

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Правительству Великобритании следует увеличить финансирование армии, чтобы противостоять "возросшей угрозе", заявил в эфире Sky News министр обороны Бен Уоллес.

Он отметил, что в настоящее время расходы Великобритании на оборону составляют 2,28% ВВП, но они "сокращаются" при том, что угроза растет.

"По прогнозам, в 2026 году наш показатель будет ниже 2%. Мы опустимся с первого места в Европе (по расходам на оборону - ИФ) до восьмого в Европе и будем опускаться еще ниже", - предупредил он.

По словам Уоллеса, Великобритании и другим западным странам нужно "более хорошее оружие", чтобы справляться с дронами и обеспечивать защиту воздушного пространства.

Телеканал Sky News отмечает, что заявления Уоллеса особенно значимы, поскольку он еще не выразил публично поддержку ни одному из потенциальных кандидатов на пост лидера консерваторов и, соответственно, премьера Великобритании.

Претендующая на этот пост нынешняя глава МИД Лиз Трасс ранее обещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП к 2032 году. Ее оппонент, бывший министр финансов Риши Сунак выступал против "произвольных целей" в расходах на оборону. Он отмечал, что "со временем" расходы могут увеличиться до 2,5% ВВП.