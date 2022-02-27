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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза договорились о поставках оружия Украине, в том числе летального, на сумму 450 млн евро, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Мы решили использовать наши возможности для поставок вооружений - летальных вооружений, летальной военной помощи - украинской армии на сумму в 450 млн евро и еще на 50 млн евро грузов нелетальной помощи", - сказал он после встречи глав МИД стран ЕС.

Боррель подчеркнул, что это прецедент для истории ЕС. Он также поблагодарил Польшу за то, что она согласился стать перевалочным пунктом для доставки помощи Украине.

Глава дипломатии ЕС добавил, что теперь, после одобрения выделения средств на эту цель, в понедельник министры обороны стран Евросоюза соберутся для обсуждения способов их использования для помощи Украине.

Решение о поставках оружия Киеву было принято из-за военной операции России на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
ЕС Россия Украина Жозеп Боррель

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