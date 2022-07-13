Зеленский заявил о прогрессе на переговорах в Турции по вывозу украинского зерна

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил об определенном прогрессе на переговорах в Турции по восстановлению экспорта продовольствия из Украины через Черное море.

"Украинская делегация доложила мне, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни обсудим детали с генеральным секретарем ООН", - сказал Зеленский в среду вечером в видеообращении.

"Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы восстановить поставки продовольствия на мировой рынок. Я благодарен ООН и Турции за соответствующие усилия", - отметил он.

Ранее в среду представители Турции, России, Украины и ООН в ходе переговоров по теме экспорта украинского зерна договорились создать координационный центр в Стамбуле. Кроме того, по данным турецких СМИ, стороны достигли согласия по системе совместного контроля зерна в портах.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность заключения соглашения по вывозу украинского зерна. "Это была первая встреча, ее результаты очень обнадеживают. Нам нужно сделать следующие шаги, и надеемся, что можно будет добиться соглашения", - сказал он журналистам в Нью-Йорке, комментируя состоявшиеся в среду переговоры в Турции по теме зерна. Он подтвердил, что следующий этап переговоров состоится, как ожидается, на следующей неделе.