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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Военные РФ сообщили о блокировке Киевом 70 иностранных судов в шести портах

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Киевские власти блокируют выход в открытое море 70 зарубежных судов из 16 стран, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу.

"В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море", - сказал Мизинцев.

По его словам, Вооружённые силы РФ создали необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов. В Чёрном море (ежедневно с 08:00 до 19:00 по московскому времени) - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной 3 мили. В Азовском море (круглосуточно) - для выхода из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря, сказал Мизинцев.

Он отметил, что детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

"Кроме того, - подчеркнул Мизинцев, - Российская Федерация способствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины".

Он напомнил, что в качестве шага доброй воли 30 июня с острова Змеиный выведен находившийся там гарнизон Вооружённых сил России. "Это полностью разоблачает все спекуляции Киева на тему невозможности вывоза зерна из-за контроля Россией северо-западной части Черного моря", - заявил Мизинцев.

По его словам, киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора.

"Украинская сторона по-прежнему уклоняется от разминирования побережья Черного моря у своих берегов, включая прибрежные акватории. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что РФ "принимает весь комплекс мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства в акваториях Чёрного и Азовского морей".

Минобороны РФ Украина
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