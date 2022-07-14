Риши Сунак набрал больше всех голосов во втором туре выборов лидера консерваторов

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - За пост лидера тори и премьера Великобритании продолжат бороться бывший глава Минфина Риши Сунак (101 голос во втором туре), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (83 голоса), глава МИД Лиз Трасс (64 голоса), экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (49 голосов), председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (32 голоса), сообщает в четверг Sky News.

Генеральный прокурор Суэлла Браверман по итогам второго тура выборов выбыла из борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, премьера страны.

В этом туре не было установлено минимальное количество голосов, необходимых для продолжения борьбы, и Браверман, набравшая меньше всех голосов (27), выбыла из гонки как кандидат с наименьшей поддержкой.

Ранее на этой неделе в первом туре из борьбы выбыли бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надим Захави. Политики не смогли преодолеть планку в 30 голосов, необходимых для выхода в следующий тур.

Следующий тур голосования намечен на понедельник.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал в среду. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон – премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.