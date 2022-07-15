Джонсон призвал политиков, снявших кандидатуры на пост премьера, не поддерживать Сунака

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон призвал выбывших из гонки претендентов на пост главы Консервативной партии и премьера страны поддержать любую кандидатуру, кроме экс-министра финансов Риши Сунака, пишет издание The Times со ссылкой на источники.

"Борис Джонсон призывает выбывших кандидатов из гонки на пост лидера консерваторов поддерживать "кого угодно, кроме Риши", - пишет The Times.

По словам собеседников издания, премьер полагает, что экс-глава британского Минфина "не должен стать премьер-министром". Источники рассказали, что сотрудники Даунинг-стрит испытывают к Сунаку личную неприязнь.

"Все в команде Даунинг-стрит, 10 ненавидят Риши. Это личное. Это имеет враждебный характер. Они не осуждают Саджида Джавида (бывший глава Минздрава - ИФ) за свержение Джонсона. Они винят в этом Риши. Они считают, что он планировал это на протяжении месяцев", - приводит The Times слова источника.

При этом сам Джонсон заявил, что он не собирается поддерживать ни одного кандидата на пост следующего лидера или публично вмешиваться в гонку.

Однако, по словам одного из осведомленных источников The Times, Джонсон, по-видимому, благоприятно относится к кандидатуре главы МИД Лиз Трасс. Также он, как выяснилось, готов приветствовать на посту премьера и младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, если она обгонит Сунака.

Накануне Sky News сообщил, что Риши Сунак и Пенни Мордонт набрали больше всех голосов во втором туре выборов лидера консерваторов. Из борьбы за пост британского лидера выбыла генеральный прокурор Суэлла Браверман.

Пять претендентов

Таким образом за пост лидера тори и премьера Великобритании продолжают бороться пять кандидатов: бывший глава Минфина Риши Сунак (101 голос во втором туре), министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (83 голоса), глава МИД Лиз Трасс (64 голосов), экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (49 голосов), председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (32 голоса).

Ранее на этой неделе в первом туре из борьбы выбыли бывший глава британского МИД Джереми Хант и действующий глава Минфина Надхим Захави. Политики не смогли преодолеть планку в 30 голосов, необходимых для выхода в следующий тур.

Третий тур голосования назначен на понедельник, 18 июля.

Процесс выбора нового лидера партии стартовал 13 июля. Консервативная партия проведет ряд голосований до тех пор, пока не останется всего два кандидата. После этого члены партии должны будут выбрать своего лидера до дедлайна, установленного так называемым "комитетом 1922" (парламентской группой от Консервативной партии в Палате общин Великобритании).

Отставка Джонсона

8 июля британский премьер Борис Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон - премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.