Начались предвыборные кампании трех кандидатов на пост премьера Великобритании

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак и еще два кандидата на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра страны во вторник запустили свои предвыборные кампании, передает телеканал Sky News.

Кроме Сунака, с первой речью в рамках предвыборной кампании выступают председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат и экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох.

Кандидатуру Сунака публично поддержал вице-премьер Великобритании Доминик Рааб. "Его отличают лидерство, ценности, которые нас объединяют, он единственный, кто может победить. Дамы и господа, давайте сделаем его нашим следующим лидером, нашим следующим премьер-министром", - сказал Рааб перед выступлением Сунака.

Сам экс-глава Минфина начал речь со слов благодарности уходящему в отставку британскому премьеру Борису Джонсону. "Джонсон - один из самых замечательных людей, которых я когда-либо встречал", - отметил Сунак. Он добавил, что хоть и не согласен с Джонсоном по ряду вопросов, он не собирается принимать участие в "переписывании истории с целью демонизации Бориса Джонсона".

При этом Сунак подчеркнул, что хочет провести "позитивную кампанию". Он заявил о своих принципах, таких как трудолюбие, патриотизм, любовь к семье и непоколебимая вера в то, что британский народ "может построить лучшее будущее".

Кандидат в премьер-министры пообещал снизить налоги, а также предпринимать усилия для роста экономики, но отметил, что сначала необходимо справиться с инфляцией. Сунак подчеркнул, что намерен сосредоточиться на принятии таких мер, которые "на самом деле работают", а не на том, "что хорошо звучит".

Другие кандидаты

По данным Sky News, министр транспорта Грант Шаппс, которые ранее также заявлял о намерении побороться за пост лидера консерваторов, выбывает из гонки. Он заявил заявил о поддержке кандидатуры Сунака. "Я поговорил с Риши Сунаком, который, как я считаю, обладает компетенцией и опытом, необходимыми для того, чтобы возглавить руководство страной", - написал Шаппс в твиттере.

Всего на пост лидера британских консерваторов претендуют 10 человек. При этом, по данным Sky News, три претендента уже заручились поддержкой минимум 20 членов парламенте и, таким образом, гарантировали себе участие в первом туре выборов. Это экс-министр финансов Риши Сунак (38 голосов), младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт (22), а также председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат (22).

Главу МИД Великобритании Лиз Трасс пока поддерживают 15 депутатов, бывшего главу Минздрава Саджида Джавида - 11, экс-министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта - 13.

Отставка Бориса Джонсона

8 июля британский премьер Джонсон заявил, что согласен уйти в отставку, но после того, как консерваторы выберут нового лидера партии.

Джонсон занимает пост премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года.

Основной причиной грядущей отставки Джонсона британские СМИ считают ряд скандалов, фигурантом которых он стал в последние месяцы.