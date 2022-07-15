Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Сегодня вечером в 20:44 (14 июля - ИФ) по времени Восточного времени США (15 июля в 03:44 по Москве) Космический корабль компании SpaceX (Cargo) Dragon стартовал со пускового комплекса 39A, чтобы начать свой путь к МКС", - сообщило управление в соцсетях.

Запуск корабля был осуществлён с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Всего, по данным управления, на станцию будет доставлено около 2,6 тонн припасов, топлива и научных экспериментов для действующего экипажа.

По плану американского космического ведомства, корабль прибудет на МКС 16 июля в 11:20 по времени Восточного побережья США (18:20 МСК). Ему предстоит пристыковаться в автономном режиме к переднему порту модуля Harmony американского сегмента МКС, где он проведёт около месяца.

С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.