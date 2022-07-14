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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:21

В NASA заявили о финальной стадии соглашения о перекрестных полетах на МКС между РФ и США

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - США и Россия близки к подписанию соглашения о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС), сообщила заместитель руководителя программы NASA на МКС Дана Вайгл.

"Мы надеемся, что мы близки к завершению подписанию соглашения, оно на последних стадиях рассмотрения со стороны NASA и "Роскосмоса", - сказала Вайгл на брифинге, посвященном запуску грузового корабля Cargo Dragon к МКС.

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