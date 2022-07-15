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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Полномочия временного президента Шри-Ланки возложены на премьер-министра

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Шри-Ланки Махинда Абейвардена в пятницу официально возложил полномочия временного президента страны на главу правительства Ранила Викрамасингхе, сообщает The Times of India.

"Согласно конституции Шри-Ланки, премьер-министр Ранил Викрамасингхе автоматически становится временным президентом, пока парламент не выберет нового президента из числа депутатов", - пишет издание, отмечая, что нового главу государства депутаты изберут в течение следующей недели.

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Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который сейчас находится в Сингапуре, по электронной почте направил председателю парламента официальное извещение об отставке. После проверки поступившего сообщения на подлинность председатель парламента подтвердил отставку Раджапаксы.

Раджапакса с супругой и телохранителями покинул Шри-Ланку в среду и отправился на Мальдивы, откуда перебрался в Сингапур.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Их участники ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования отставки и президента, и премьер-министра.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.

Протестующие на Шри-Ланке в резиденции президента

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Шри-Ланка Ранил Викрамасингхе
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