Полномочия временного президента Шри-Ланки возложены на премьер-министра

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Шри-Ланки Махинда Абейвардена в пятницу официально возложил полномочия временного президента страны на главу правительства Ранила Викрамасингхе, сообщает The Times of India.

"Согласно конституции Шри-Ланки, премьер-министр Ранил Викрамасингхе автоматически становится временным президентом, пока парламент не выберет нового президента из числа депутатов", - пишет издание, отмечая, что нового главу государства депутаты изберут в течение следующей недели.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который сейчас находится в Сингапуре, по электронной почте направил председателю парламента официальное извещение об отставке. После проверки поступившего сообщения на подлинность председатель парламента подтвердил отставку Раджапаксы.

Раджапакса с супругой и телохранителями покинул Шри-Ланку в среду и отправился на Мальдивы, откуда перебрался в Сингапур.

В минувшие выходные на Шри-Ланке прошли масштабные акции протеста. Их участники ворвались в резиденцию президента, учинив там погром. Звучали требования отставки и президента, и премьер-министра.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.