Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки
Субботние протесты у президентской резиденции в Коломбо
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Коломбо участники протестов, требующие, чтобы президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свой пост, ворвались в его резиденцию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона протестующих. Сообщается, что президент ранее покинул здание, его перевезли в безопасное место.

По данным Ada Derana, в ходе протестов в Коломбо пострадали пятеро гражданских и двое полицейских.

В пятницу агентство Associated Press сообщало, что накануне протестов в столице Шри-Ланки был введен комендантский час.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В частности, в Шри-Ланке почти нет топлива, наблюдается дефицит импортного продовольствия и лекарств.

Ранее в июле Раджапакса сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина помочь с кредитами для закупки топлива.

Шри-Ланка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Японии Абэ прибыл в Токио

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Умер актер, сыгравший роль Поли Галтиери в сериале "Клан Сопрано"

Что случилось этой ночью: суббота, 9 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС состоится 15 июля

Илон Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке соцсети

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи
Военная операция на Украине

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Военные РФ опровергли информацию о планах ДНР создать свой флот

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

Экс-министр финансов Британии намерен бороться за пост главы правительства страны

В ДНР отменили мораторий на смертную казнь

Сергея Тихановского этапировали в колонию в Могилеве

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });