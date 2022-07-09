Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Субботние протесты у президентской резиденции в Коломбо Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Коломбо участники протестов, требующие, чтобы президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул свой пост, ворвались в его резиденцию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона протестующих. Сообщается, что президент ранее покинул здание, его перевезли в безопасное место.

По данным Ada Derana, в ходе протестов в Коломбо пострадали пятеро гражданских и двое полицейских.

В пятницу агентство Associated Press сообщало, что накануне протестов в столице Шри-Ланки был введен комендантский час.

Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании. В частности, в Шри-Ланке почти нет топлива, наблюдается дефицит импортного продовольствия и лекарств.

Ранее в июле Раджапакса сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина помочь с кредитами для закупки топлива.