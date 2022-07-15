SEC снова проверит действия Маска в связи с обсуждавшейся покупкой Twitter

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США инициировала очередную проверку действий Илона Маска в отношении сделки с Twitter Inc. На этот раз речь идет о том, должен ли был миллиардер, заявивший в мае об угрозе для сделки, внести соответствующие изменения в документы для регулятора.

17 мая Маск написал в своем микроблоге, что дальнейшего движения сделки по покупке сети микроблогов не будет, пока компания не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов.

В SEC полагают, что вслед за этим Маск должен был обновить форму 13D, чтобы отразить "существенные изменения" своих планов по покупке Twitter. Инвесторы, приобретающие более 5% акций какой-либо компании, должны уведомить SEC по форме 13D и вносить в нее все изменения, отмечает The Wall Street Journal.

Комиссия сообщила, что 2 июня направила Маску письмо, в котором задала ему вопрос о том, почему необходимые изменения не были внесены.

Юрист Маска Майк Ринглер ответил на письмо SEC 7 июня. По его словам, миллиардер посчитал, что его твит от 17 мая, на который ссылается регулятор, не требует внесения изменений в форму 13D.

"Несмотря на желание Маска получить информацию для оценки числа потенциально фейковых аккаунтов, существенного изменения его планов в отношении" сделки по покупке Twitter на тот момент не было, заявил Ринглер.

Последнее изменение в форму 13D было внесено Маском 8 июля, после принятия им решения об отказе от покупки соцсети.

В мае SEC инициировала проверку в связи с запоздалым раскрытием Маском информации о покупке акций Twitter. Миллиардер впервые сообщил, что владеет акциями Twitter, 4 апреля, причем на тот момент его доля в компании составляла уже 9,2%. Согласно регулятивным документам, его пакет акций Twitter превысил 5% 14 марта, и он должен был раскрыть эту информацию в течение 10 дней, до 24 марта.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля, а 8 июля Маск уведомил компанию, что намерен разорвать сделку.