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Адвокаты Маска пытаются блокировать ускоренное рассмотрение дела о покупке Twitter

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты Илона Маска подали ходатайство в суд в американском штате Делавэр, чтобы помешать выполнению требований руководства Twitter ускорить разбирательство по завершению сделки по покупке социальной сети, сообщает Bloomberg.

ЭкономикаTwitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсетиTwitter подал в суд на Маска за отказ от сделки по покупке соцсетиЧитать подробнее

"Адвокаты Маска заявляют, что руководство Twitter не имеют оснований настаивать на проведении судебного разбирательства "со скоростью света", - пишет агентство со ссылкой на поданный в суд документ.

По мнению команды юристов Маска, рассмотрение дела о завершении сделки, которое должно состояться в сентябре в Делавэре, не может уложиться за четыре дня, как того требует Twitter. В сообщении отмечается, что адвокаты Маска просят провести судебное разбирательство 13 февраля 2023 года, так как сначала необходимо провести "анализ большого объема данных".

В итоге 19 июля судья проведет слушания по вопросу о том, следует ли рассматривать дело в ускоренном режиме, передает Bloomberg.

Ранее руководство Twitter подало в суд на Маска, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.

Маск 8 июля уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. В письме представителя Маска в компанию это решение объяснялось тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

Илон Маск Twitter
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