Адвокаты Маска пытаются блокировать ускоренное рассмотрение дела о покупке Twitter

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты Илона Маска подали ходатайство в суд в американском штате Делавэр, чтобы помешать выполнению требований руководства Twitter ускорить разбирательство по завершению сделки по покупке социальной сети, сообщает Bloomberg.

"Адвокаты Маска заявляют, что руководство Twitter не имеют оснований настаивать на проведении судебного разбирательства "со скоростью света", - пишет агентство со ссылкой на поданный в суд документ.

По мнению команды юристов Маска, рассмотрение дела о завершении сделки, которое должно состояться в сентябре в Делавэре, не может уложиться за четыре дня, как того требует Twitter. В сообщении отмечается, что адвокаты Маска просят провести судебное разбирательство 13 февраля 2023 года, так как сначала необходимо провести "анализ большого объема данных".

В итоге 19 июля судья проведет слушания по вопросу о том, следует ли рассматривать дело в ускоренном режиме, передает Bloomberg.

Ранее руководство Twitter подало в суд на Маска, чтобы добиться завершения сделки по покупке социальной сети.

Маск 8 июля уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке, сославшись на нарушения положений соглашения. В письме представителя Маска в компанию это решение объяснялось тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.