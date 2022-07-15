Посла РФ вызвали в МИД Великобритании из-за сообщений о смерти в ДНР пленного британца

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Великобритании Андрей Келин вызван в пятницу в британский МИД в связи с сообщениями о том, что попавший в плен подданный Великобритании Пол Ури умер в Донецкой народной республике (ДНР), говорится в заявлении британского ведомства.

"МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина, чтобы выразить серьезную обеспокоенность со стороны Великобритании сообщениями о смерти британского подданного Пола Ури ", - указано в заявлении.

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что, по ее мнению, "Россия должна понести всю ответственность за это". Она также выразила соболезнования близким Ури.

Ранее в пятницу омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что в ДНР умер пленный подданный Великобритании Пол Ури.

"В числе указанных лиц (пленных иностранных граждан, которые воевали на стороне Киева - ИФ) также находился подданный Великобритании Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - говорится в сообщении, распространённом в пятницу пресс-службой омбудсмена ДНР.

Сообщается, что Пол Ури был "профессиональным военным, принимал участие в конфликтах в Афганистане, Ираке, Ливии и Украине".