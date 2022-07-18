В Москве сочли неуместной реакцию Лондона на смерть пленного британца в ДНР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Москве считают неуместной и политизированной реакцию Лондона на смерть пленного британца Пола Ури в ДНР, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии Захаровой говорится, что российская сторона "с самого начала всей этой истории неоднократно указывала англичанам, что разговор о судьбе Ури следует вести с компетентными властями ДНР, которая является суверенным и независимым государством".

"Лондон, тем не менее, это проигнорировал, в частности, оставил без внимания возможность проведения переговоров о возвращении своего соотечественника в рамках процедуры обмена пленными.(...) Теперь же в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и "набора очков" в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании. Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик - это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлична британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах", - отметила Захарова.

Она также обратила внимание на "неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию" вокруг скончавшегося Ури.

Захарова напомнила, что британец Ури "страдал целым рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет": "Однако Великобритания не озаботилась предоставлением для него медицинских препаратов по линии МККК (Международный комитет Красного креста - ИФ). Тем не менее, необходимая врачебная помощь ему была оказана донецкими властями".

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила о смерти в плену британца Уриг, который воевал на Украине на стороне Киева. "Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", - говорилось в сообщении, распространенном в пятницу, 15 июля, пресс-службой омбудсмена ДНР.