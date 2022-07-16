В 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасности

На площади Биржи в Бордо Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Французская национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" сообщила в субботу, что в 38 департаментах страны объявлена "оранжевая" степень погодной опасности из-за жары.

Накануне таким предупреждением были затронуты только 16 департаментов.

По прогнозу "Метео-Франс", в ближайшие дни чрезвычайная жара продолжится. Ожидается, что в ряде районов юго-востока страны в воскресенье температура будет достигать 40 градусов. В целом по стране она превысит 30 градусов.

Предполагается, что ближайший понедельник может оказаться самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным во Франции. На юго-западе страны температура местами будет достигать 42 градусов. Во вторник волна жары начнет постепенно затихать на юго-западе, и очень высокой температурой будет отмечена часть северо-востока. Возможные грозы в среду, как считают метеорологи, могут положить конец этой чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, в южных городах страны Ниме и Безье зарегистрированы исторические температурные рекорды с превышением 40 градусов.