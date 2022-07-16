Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Китае вывели на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли для пополнения спутниковой группировки SuperView Neo, сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"16 июля в 06:57 "Чанчжэн-2C" стартовал с космодрома Тайюань и успешно вывел спутники SuperView Neo-2-01 и SuperView Neo-2-02 на намеченную орбиту", - говорится в сообщении.

По данным корпорации, запуск был осуществлен в интересах дочернего предприятия CASC - China Siwei Surveying and Mapping Technology, которое занимается разработкой и внедрением технологий в сферах геодезии и картографии, а также является ведущей китайской компанией по предоставлению данных со спутников и геопространственной информации.

Спутниковые аппараты SuperView Neo 1-03 и SuperView Neo 1-04 были разработаны Китайской академией космических технологий (CAST). Оба спутника используются для дистанционного зондирования Земли и обладают сверхвысоким пространственным разрешением 0,5 м.

В задачах аппаратов - мониторинг окружающей среды, сбор данных для создания экологичной среды, предупреждение и борьба со стихийными бедствиями. Также спутники планируют использовать для контроля за водными ресурсами, формирования 3D-изображений и моделирования городской среды на основе получаемых данных.

Всего в группировку должны войти 28 спутников.