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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 53 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 10:20 по времени Восточного побережья США (в 17:20 по Москве) с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Примерно через 15,5 минут запуска 53 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 13-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике примерно в 650 км от космодрома.

Falcon 9 Starlink SpaceX
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