Лидеры итальянских правых выйдут из правящей коалиции, если в ней останется "Пять звезд"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лидеры двух ведущих итальянских правых партий "Вперед, Италия" и "Лига Севера" - Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини договорились, что не останутся в правящей коалиции, если в ней продолжит работу популистское "Движение пять звезд", пишет газета Il Sole 24 Ore, ссылаясь на их совместное заявление.

"Исключается возможность продолжить участие в управлении страной совместно с "Движением пять звезд", учитывая его некомпетентность и ненадежность", - заявили политики после переговоров на вилле Берлускони на Сардинии.

Берлускони и Сальвини будут ждать дальнейшего развития политической ситуации, но уже сейчас готовы к проведению досрочных выборов.

Бывший председатель Банка Италии и Европейского центробанка 14 июля подал в отставку, указав, что его правительство лишилось единодушной поддержки всех политических сил. Популистская партия "Пять звезд" перестала поддерживать отдельные решения кабинета министров. Беспартийный Драги, которого по-прежнему поддерживает большинство в обеих палат парламента, тем не менее счел невозможным продолжать работу, поскольку на инаугурации обещал сотрудничать со всеми партиями, входящими в коалицию.

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера. 20 июля парламент должен проголосовать о доверии правительству Драги. На выходных мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться.

"Движение пять звезд", не считающее себя ни левым, ни правым, сейчас непопулярно в Италии. Лидер партии Джузеппе Конте в последнее время стал критиковать правительство. 14 июля "Движение пять звезд" отказалось участвовать в голосовании в Сенате по предложению о выделении примерно 23 млрд евро на помощь страдающим от инфляции гражданам и компаниям. В партии в целом не возражают против такой помощи, однако считают неприемлемыми некоторые из предложенных мер. О выходе из коалиции Конте напрямую не заявлял, но предупреждал, что не готов поддерживать правительство в тех случаях, когда позиция его партии не принимается во внимание.

Некоторые эксперты полагают, что Конте пошел на конфликт с Драги, надеясь привлечь к себе внимание и вернуть былую популярность. Опросы показывают рост доверия правым партиям. Аналитики не исключают, что этим партиям может быть выгодно падение правительства Драги и проведение досрочных выборов в парламент.

Драги возглавил правительство в 2021 году при поддержке коалиции, включавшей все основные партии. Маттарелла тогда предложил ему сформировать неполитизированный кабинет министров после развала предыдущей коалиции, чтобы не проводить внеочередные выборы в условиях пандемии и экономического кризиса.