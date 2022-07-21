Президент Италии решил распустить парламент страны

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Италии Серджо Маттарелла принял решение о роспуске парламента, сообщают в четверг римские СМИ.

Глава государства отметил, что досрочные выборы в парламент следует организовать "не позднее, чем через 70 дней".

По данным прессы, внеочередные выборы в парламент могут пройти в Италии 18 или 25 сентября.

Ранее стало известно о том, что Маттарелла принял отставку председателя Совета министров Италии Марио Драги.