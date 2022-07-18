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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Число жертв беспорядков в Каракалпакстане возросло до 21

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число жертв беспорядков 1-2 июля в Нукусе (столица Каракалпакстана на северо-западе Узбекистана) достигло 21. Об этом сообщил на брифинге в понедельник пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

"Несмотря на усилия медиков, в связи с крайне тяжелым состоянием, к сожалению, скончались еще три человека", - отметил он.

Шамсутдинов добавил, что в больницах остаются 16 человек из 274 обратившихся за медицинской помощью.

Ранее сообщалось о 18 погибших, включая четырех сотрудников правоохранительных органов.

По данным Шамсутдинова, размер ущерба, нанесенного имуществу граждан и предпринимателей, государственным и социальным инфраструктурным объектам, составляет 3 млрд 147 млн сумов (более $3 млн).

Потерпевшими признаны: 141 сотрудник правоохранительных органов, получивший телесные повреждения во время несения службы, 16 граждан, здоровью и имуществу которых был нанесен ущерб.

Беспорядки произошли в столице Каракалпакстана городе Нукус 1-2 июля. Правоохранительными органами были задержаны 516 человек.

В соответствии с указом президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан было введено чрезвычайное положение. Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана утвердили это решение.

В минувшую пятницу совместным постановлением палат парламента Узбекистана образована комиссия по проведению независимого расследования беспорядков в Нукусе.

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