Парламент Узбекистана одобрил указ президента о введении ЧП в Каракалпакстане

Зал пленарных заседаний в здании Законодательной палаты Олий Мажлиса Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Верхняя и нижняя палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана поддержали решение президента Шавката Мирзиеева о введении чрезвычайного положения в автономной республике Каракалпакстан (на северо-западе Узбекистана), где произошли беспорядки, сообщила в воскресенье пресс-служба Законодательной (нижней) палаты парламента.

"Утвердить Указ Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", - говорится в тексте совместного постановления палат.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом ввел на территории Каракалпакстана чрезвычайное положение до 2 августа.

В пятницу в столице автономии городе Нукусе прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, "с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений были задействованы силы и средства правоохранительных органов".

2 июля парламент, правительство и МВД Каракалпакстана обнародовали совместное заявление. В нем сообщалось, что правоохранительные органы задержали группу организаторов беспорядков, которые обвиняются в попытке захватить органы власти региона.

Мирзиеев, прибывший в субботу в Нукус - столицу Каракалпакстана, предложил сохранить в конституции страны пункт о суверенитете автономной республики.

Глава Узбекистана на прошлой неделе предложил провести референдум по изменениям в конституцию. Согласно проекту поправок, "Республика Каракалпакстан входит в состав Республики Узбекистан. На территории Республики Каракалпакстан гарантируются все права и свободы, предусмотренные конституцией и законодательством Республики Узбекистан".

Президент также заявил о том, что будут приняты строгие меры в отношении тех, кто нарушает общественную безопасность в стране.

"Будут приняты строгие меры в рамках закона в отношении любых лиц, на данный момент пытающихся нарушить мир и спокойствие и общественную безопасность. В Узбекистане достаточно всех сил и возможностей, чтобы обеспечить правило "закон превыше всего, наказание за преступление неотвратимо", - заявил Мирзиеев на встрече с депутатами парламента Каракалпакстана и активом республики.