Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила в понедельник резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает The Hill.

Резолюция была одобрена 394 голосами "за". "Против" высказались 18 законодателей, все они состоят в Республиканской партии.

Документ выражает поддержку решению Финляндии и Швеции вступить в НАТО и призывает государства-члены Североатлантического альянса официально поддержать их вступление.

Ранее, 9 июня, комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию, в которой содержался призыв к НАТО в кратчайшие сроки предоставить Финляндии и Швеции членство в альянсе.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса.