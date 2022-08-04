Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Сенат США проголосовал за ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Так, в поддержку членства этих стран в НАТО выступили 95 из 100 сенаторов, один проголосовал против. Для получения одобрения сената было необходимо минимум 67 голосов. Трансляция голосования проводилась на сайте Сената.

"Сенат выступит единым мнением на двухпартийной основе и усилит западный альянс перед лицом растущего авторитаризма", - заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием.

Президент США Джо Байден в июле направил протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО на утверждение в Сенат Конгресса США. В соответствии с американским законодательством, процедуру ратификации выполняет президент страны, а Сенат дает на это согласие. Позднее Палата представителей США одобрила резолюцию, поддерживающую вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев. Документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО уже ратифицировали парламенты 23 из 30 государств-членов альянса.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство альянса приняло решение пригласить страны в состав альянса.