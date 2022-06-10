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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Комитет Сената США одобрил заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Комитет Сената США по международным отношениям в четверг единогласно принял резолюцию, призывающую НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в альянс.

"Принятие комитетом этой резолюции является свидетельством двухпартийной поддержки вступления Финляндии и Швеции в НАТО и срочности укрепления альянса", - говорится в заявлении высокопоставленного члена комитета Джима Риша (штат Айдахо).

"Я давно говорил, что сильные политические и военные традиции Швеции и Финляндии делают их идеально подходящими для североатлантического альянса. Я надеюсь, что сенат последует примеру комитета и быстро примет эту резолюцию", - отметил он.

Считается, что заявки Финляндии и Швеции легко получат требуемое одобрение сената США в две трети голосов.

В мае в НАТО приняли заявки Швеции и Финляндии на членство в альянсе. Турция выступает против этой идеи. Основная причина такой позиции Турции - поддержка этими скандинавскими странами курдских мятежников, которых Анкара считает террористами.

США Финляндия Швеция НАТО
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