Росгвардия сообщила об обнаружении в ЛНР тайника с Javelin и Stinger

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Росгвардия сообщила об обнаружении в Луганской народной республике схрона с оружием иностранного производства.

"В районе одного из населенных пунктов Луганской народной республики в ходе поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон националистов с оружием иностранного производства" - сообщили в ведомстве.

По данным Росгвардии, "из тайника изъяли переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin".