Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Росгвардия сообщила об обнаружении в ЛНР тайника с Javelin и Stinger

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Росгвардия сообщила об обнаружении в Луганской народной республике схрона с оружием иностранного производства.

"В районе одного из населенных пунктов Луганской народной республики в ходе поисковых мероприятий военнослужащие Росгвардии обнаружили схрон националистов с оружием иностранного производства" - сообщили в ведомстве.

По данным Росгвардии, "из тайника изъяли переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin".

ЛНР Росгваридия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Пожары на юго-западе Франции уничтожили уже почти 20 тыс. га леса

Что случилось этой ночью: вторник, 19 июля

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Палата представителей США поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Стрельба произошла в баре в Париже

Депутат Тугендхат выбыл из борьбы за пост премьера Великобритании

Франция пережила день температурных рекордов

Франция пережила день температурных рекордов

Бывший первый замгубернатора Вологодчины возглавил правительство Запорожской области

В Херсонской области сообщили об ударе украинских военных по району Каховской ГЭС

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Brent подорожала до $105,5 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });