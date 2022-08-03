Росгвардия сообщила об уничтожении украинской диверсионной группы в ЛНР

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили об уничтожении диверсионной группы в Луганской народной республике: погибли шестеро украинских военных, изъято иностранное оружие.

"В Луганской народной республике спецназовцы Росгвардии вступили в бой с диверсионно-разведывательной группой противника. После огневого контакта противник отошел в лесной массив", - сообщили в ведомстве.

Отступающих диверсантов обнаружили с помощью беспилотника и передали координаты на командный пункт, после чего по выявленным целям армейская артиллерия нанесла удар, следует из пресс-релиза.

"Росгвардейцы обнаружили тела шести военнослужащих ВСУ, а также ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), гранатомет РПГ-7 и гранатомет иностранного производства, более 2 кг тротила, выстрелы ПГ-7, около 400 гранат, патронов и взрывателей, радиостанции иностранного производства, автоматы Калашникова, амуницию и экипировку", - сообщили в ведомстве.