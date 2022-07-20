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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:06

Временная администрация ограничила движение по поврежденному мосту в Херсоне

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Автомобильное движение по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, поврежденному в результате ракетных обстрелов со стороны Украины, будет ограничено, сообщил глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

"Для того, чтобы ремонтно-восстановительные работы были завершены как можно скорее, движение по мосту будет разрешено только легковому и пассажирскому транспорту", - сказал Сальдо в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале администрации.

Он уточнил, что грузовой транспорт сможет переправляться через Днепр по плотине Каховской ГЭС. Она находится примерно в 80 км от Херсона.

Единственный в Херсоне мост через Днепр подвергся двум ударам из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. После первого, во вторник, 19 июля, зафиксировано четыре попадания обломков, утром 20 июля - 11.

Антоновский мост - автомобильно-пешеходный переход через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

Херсон Херсонская область Владимир Сальдо Антоновский мост
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