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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

ВСУ снова обстреляли единственный мост через Днепр в Херсоне

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные вновь обстреляли единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр, сообщил заместитель главы временной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Хочу успокоить многих - мост стоит. Мост, на самом деле, был обстрелян. Но это не говорит о том, что мы должны кого-то там испугаться", - заявил Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Ракетный удар был нанесен примерно в 22:50 во вторник, передает корреспондент "Интерфакса". В момент обстрела в Херсоне были слышны взрывы, в небе жители города видели несколько ярких вспышек. В администрации региона агентству сообщили, что несколько выпущенных по мосту ракет были перехвачены российской системой ПВО.

Первый удар по Антоновскому мосту в Херсоне из американских реактивных систем залпового огня HIMARS украинские военные нанесли 19 июля, тогда он получил незначительные повреждения. На следующий день - 20 июля - после очередного ракетного удара ВСУ было зафиксировано 11 попаданий по мосту. Администрации Херсонской области пришлось ограничить движение грузового транспорта для организации ремонта.

Антоновский мост - единственный автомобильно-пешеходный переход через Днепр, соединяющий Херсон с левобережьем, в частности, с городом Алешки. Его протяженность - около 1,4 км, ширина - 25 м.

Хроника 24 февраля – 27 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Херсонская область Кирилл Стремоусов
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